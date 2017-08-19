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Şehitlerin kanı yerde kalmadı

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Şehitlerin kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanlığınca, 2016'da AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Muştu, bu yıl da AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'nin şehit edilmesi olaylarının faili 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle yapıldığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden sabah saatlerinde yapılan bilgilendirmede de söz konusu teröristlerin Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildikleri bildirilmişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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