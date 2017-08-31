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Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma 1
Adana ve Mersin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde tören düzenlendi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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