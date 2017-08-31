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Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Adana ve Mersin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde tören düzenlendi.
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BİR DE BUNLAR VAR
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 06 2017
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