Şehre inen kurt köpeğe böyle saldırdı

Tokat'ın Almus ilçesinde aç kalan kurdun ilçe merkezine inerek bir köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, bölgede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Almus ilçesinde, aç kalan bir kurt Ötüken Mahallesi'nde bir köpeğe saldırdı.



Bir vatandaşın evin önüne kurduğu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kurdun köpeğe saldırma anları yer alıyor. Kayıtlarda, kurdun saldırısının ardından iki hayvanın boğuştuğu görülüyor.



Boğuşmanın ardından kurdun, köpeği dişlerinin arasına alıp sürükleyerek götürdüğü anlar kameraya yansıyor.