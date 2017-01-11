Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Şehre inen kurt köpeğe böyle saldırdı

Şehre inen kurt köpeğe böyle saldırdı
Tokat'ın Almus ilçesinde aç kalan kurdun ilçe merkezine inerek bir köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, bölgede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Almus ilçesinde, aç kalan bir kurt Ötüken Mahallesi'nde bir köpeğe saldırdı. 

Bir vatandaşın evin önüne kurduğu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kurdun köpeğe saldırma anları yer alıyor. Kayıtlarda, kurdun saldırısının ardından iki hayvanın boğuştuğu görülüyor.

Boğuşmanın ardından kurdun, köpeği dişlerinin arasına alıp sürükleyerek götürdüğü anlar kameraya yansıyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
Survivor Taner'den ilginç görüntüler
Survivor Taner'den ilginç görüntüler
Ülkücüler bu görüntüleri paylaşıyor
Ülkücüler bu görüntüleri paylaşıyor
CHP'li Özel: MHP'de çatlayan tek şey Bahçeli'nin vicdanıdır
CHP'li Özel: MHP'de çatlayan tek şey Bahçeli'nin vicdanıdır
Ankara'da AVM’de bomba paniği
Ankara'da AVM’de bomba paniği
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Şehre inen kurt köpeğe böyle saldırdı
Şehre inen kurt köpeğe böyle saldırdı
Fransızlar hainliğin dozunu aştı!
Fransızlar hainliğin dozunu aştı!
Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
Gaziantep Emniyeti önünde çatışma
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan öğrenciler müdüre saldırdı!
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan öğrenciler müdüre saldırdı!
Agah Oktay Güner'den Balgat'a sert sözler!
Agah Oktay Güner'den Balgat'a sert sözler!
Yıldırım: "Bir Ali değil, Bin Ali feda olsun!"
Yıldırım: "Bir Ali değil, Bin Ali feda olsun!"
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 01 2017
  • Oylamada skandal görüntüler
  • 10 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti