Bugünkü YENİÇAĞ »

Selçuk İnan'dan taraftara şok

»
Selçuk İnan'dan taraftara şok
Selçuk İnan taraftara karşılık vermemişti, sebebi ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Telekom Stadı'nda oynanan Östersunds maçında taraftarlar tepki göstermiş ve yıldız oyuncu bu tepkilere Galatasaray armasını göstererek karışılık vermişti.

Galatasaray taraftarları maç öncesi Selçuk İnan'a tezahüratlarla destek verirken, ısınmak için sahaya çıkmayan Selçuk bu tezahüratlara karşılık veremedi.

Geçen hafta oynanan Kayserispor maçı öncesi ıslıklanan teknik direktör Igor Tudor bu maç öncesi taraftarlarca tribüne çağırılıp alkışlandı.

2 haftadır kalacak mı gidecek tartışmaları süredursun, Igor Tudor 81. dakikada Selçuk İnan'ı oyuna alarak belki de kaptanın takımda kalacağının sinyalini vermiş oldu.

Igor Tudor değişiklik öncesi Selçuk'a taktiği verirken ikilinin birbirine sarılması da dikkat çekiciydi.

İlgili Haberler
Galatasaray Ankara'da ezdi geçti
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk İnan'dan taraftara şokSelçuk İnan'dan taraftara şokSamir Nasri Antalyaspor'da!Samir Nasri Antalyaspor'da!Galatasaray Ankara'da ezdi geçtiGalatasaray Ankara'da ezdi geçtiBaşakşehir'e soğuk duşBaşakşehir'e soğuk duşCagliari, Van der Wiel’i kiraladı!Cagliari, Van der Wiel’i kiraladı!İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği 4 isimİşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği 4 isimBeşiktaş'tan Kartal Yuvası şehidinin ailesine anlamlı hareketBeşiktaş'tan Kartal Yuvası şehidinin ailesine anlamlı hareketFenerbahçe Gabriel Paletta ile her konuda anlaştıFenerbahçe Gabriel Paletta ile her konuda anlaştıŞenol Güneş: "Bir de çay molası versinler!"Şenol Güneş: "Bir de çay molası versinler!"Kasımpaşa - Beşiktaş: 2-2 Maç özetiKasımpaşa - Beşiktaş: 2-2 Maç özeti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti