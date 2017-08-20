Selçuk İnan'dan taraftara şok

Selçuk İnan taraftara karşılık vermemişti, sebebi ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Telekom Stadı'nda oynanan Östersunds maçında taraftarlar tepki göstermiş ve yıldız oyuncu bu tepkilere Galatasaray armasını göstererek karışılık vermişti.

Galatasaray taraftarları maç öncesi Selçuk İnan'a tezahüratlarla destek verirken, ısınmak için sahaya çıkmayan Selçuk bu tezahüratlara karşılık veremedi.

Geçen hafta oynanan Kayserispor maçı öncesi ıslıklanan teknik direktör Igor Tudor bu maç öncesi taraftarlarca tribüne çağırılıp alkışlandı.

2 haftadır kalacak mı gidecek tartışmaları süredursun, Igor Tudor 81. dakikada Selçuk İnan'ı oyuna alarak belki de kaptanın takımda kalacağının sinyalini vermiş oldu.

Igor Tudor değişiklik öncesi Selçuk'a taktiği verirken ikilinin birbirine sarılması da dikkat çekiciydi.