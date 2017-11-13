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Selçuk Kozağaçlı tutuklandı

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Selçuk Kozağaçlı tutuklandı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kozağaçlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda ifade verdi. 

Savcılık, şüpheli Kozağaçlı'yı tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Nöbetçi hakimlik de sorgusunu yaptığı Kozağaçlı'nın "DHKP/C terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. 

Kozağaçlı, yürütülen bir soruşturma kapsamında 8 Kasım'da gözaltına alınmıştı. 

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