Selçuk ve Sneijder için flaş karar

Galatasaray’ın başında çıktığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremeyen teknik direktör İgor Tudor, özellikle Beşiktaş derbisinde istediği verimi alamadığı oyuncuları kızağa çekme kararı aldı.

Antalyaspor maçına farklı bir 11’le çıkmayı amaçlayan Hırvat hocanın, derbide kenara aldığı kaptanlar Selçuk İnan ve Wesley Sneijder’ın vasat oyunundan rahatsız olduğu kaydedildi.

İki yıldızını da oldukça formsuz bulan genç teknik adamın, performanslarını arttırmamaları halinde Sneijder ve Selçuk ikilisinden en az birini Antalya maçında yedek oturtmayı planladığı bildirildi.

Haber Türk'ün haberine göre; Antalya deplasmanına çıkaracağı 11’i hafta boyunca oyuncularının idmanlardaki görüntüsüne göre şekillendirecek olan Tudor, özellikle orta sahada rakibi ısıracak futbolcuları sahaya sürmeyi planlıyor. Bu nedenle koşup mücadele edecek oyuncuya ihtiyaç duyan Hırvat çalıştırıcının, Selçuk ve Sneijder’ın yerine Tolga ile Josue’yi alternatif olarak hazırladığı ifade edildi.