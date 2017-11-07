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Selin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür diledi

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Selin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür diledi
2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında söylediklerinden ötürü özür mesajı yayımlayan oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyada gündem oldu.

Dizi oyuncusu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan özür diledi.

Şekerci, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'dan özür dileyen paylaşımlarda bulundu.

Şekerci, paylaşımında "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şekerci, geçen sene Twitter hesabından yaptığı "Bunların hepsi, bu yalanlar sahtekarlıklar ve gidişleri yıllar sonra film olacak ve ben Emine Erdoğan'ı oynamaya talibim" paylaşımıyla gündeme oturmuştu. Gelen tepkilere rağmen ünlü oyuncu yazdıklarının arkasında olduğu açıklamasında bulundmuştu.

İşte o paylaşım:

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