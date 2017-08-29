Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 'gel gel' yapıyor

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olması için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, 'gel gel' yapıyor" ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın 2019'da rakibinin Kılıçdaroğlu olmasını istediğini yazdı.

"AK Parti'de Adalet yürüyüşünden sonra Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından kaçamayacağı düşünülüyor. Bundan dolayı da bir rahatsızlıkları yok" diyen Selvi, "Dikkat ederseniz, Kılıçdaroğlu'nun atletini bile polemik konusu yaparken, ) Meral Akşener'i muhatap almıyor, yok gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.



Selvi'nin 'Erdoğan hangi lidere 'gel gel' yapıyor? başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

1- AK Parti'yi yenileyerek 2019'a hazırlıyor.

2- MHP ile ittifaka özel bir önem veriyor. O nedenle Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşanan polemik hakkında konuşmamaya özen gösterdi. Erdoğan'ın yaşanan polemikten memnun olmadığı söyleniyor.

Cumhurbaşkanı, evet cephesini tahkim etmeye çalışırken diğer yandan da rakiplerini belirlemeye çalışıyor. AK Parti'de Adalet yürüyüşünden sonra Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından kaçamayacağı düşünülüyor. Bundan dolayı da bir rahatsızlıkları yok. Dikkat ederseniz, Kılıçdaroğlu'nun atletini bile polemik konusu yaparken, (MHP'den ihraç edilen ve yeni parti kuran) Meral Akşener'i muhatap almıyor, yok gibi davranıyor. Kemal Bey, 'Erdoğan benden korkuyor' diyor. Hani bir söz vardır ya,' Beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı' diye. Tam o durum. Kılıçdaroğlu'ndan korkan yok. Tam aksine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olması için Kılıçdaroğlu'na, 'gel gel' yapıyor."