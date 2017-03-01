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Selvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilim

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Selvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilim
Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, grup toplantısında kendisine yüklenen Bahçeli'ye cevap verdi. Selvi, Bahçeli'nin sözlerine karşılık "Şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim" ifadelerini kullandı.

Deneyelimli kalem Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

Kendisi hakkında söylenen sözleri yargıya taşıyacağını söyleyen Selvi, "Şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısından bazı bölümler:

SAYIN BAHÇELİ İLE ADALET ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM

Sayın Bahçeli, 2 Haziran 2015 tarihinde Elazığ’da, 3 Haziran 2015 tarihinde Kahramanmaraş’ta, 15 Haziran tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a yönelik olarak, utanç duyduğum için burada tekrarlamadığım ifadelerinize ise tepki göstermiş, ‘Küfürname’ olarak nitelendirmiştim. Bugün de Sayın Bahçeli’nin kendime yakıştıramadığım ifadeleri için, “Kem söz sahibine aittir” diyorum.

Şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim. Ben şerefli bir adamım. Bedeli ne olursa olsun şerefim üzerine kimseye söz söyletmem. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile şahsımı hedef gösteren açıklaması ve yaptığı hakaretler için yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağım.

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