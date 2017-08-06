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Şemdinli'de 1 polis şehit oldu!

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Şemdinli'de 1 polis şehit oldu!
Hakkari- Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK’lılarla çıkan çatışmada Özel Harekat Şube’den 1 polis şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Şemdinli İlçesi’ne bağlı Altınsu Köyü’nde operasyonu sürdüren Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Şube timleri ile PKK’lılar arasında dün gece çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis şehit oldu, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. PKK’lılara yönelik hava destekli operasyonlar sürüyor.

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