Şemdinli'de şehit sayısı 8'e yükseldi!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çatışma çıktı.

Çatışmada şehit sayısı 8'e yükseldi, 5 terörist de öldürüldü. Çatışmayla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada ''Bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır'' ifadelerine yer verildi. Şehitlerin isimleri belli oldu.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Çatışmada şehit olan asker ve korucuların isimleri şöyle:

Sözleşmeli er Sercan Kara (Isparta)

Sözleşmeli er Emre Karaaslan (Bursa)

Sözleşmeli er Ömer Küçük (Hatay)

Piyade uzman çavuş Gökhan Kurak (Zonguldak)

Korucu Osman Yeşil

Korucu Alaattin Tekin

ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNE AKIN ETTİ

Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehit korucuların yakınları çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti. Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürüyor. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu Köyü'nde defnedileceği belirtildi.