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Şemdinli'de teröristlerin kullandığı silahlar ortaya çıktı!

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Şemdinli'de teröristlerin kullandığı silahlar ortaya çıktı!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak’tan Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıda teröristlerin, ABD’nin YPG’ye gönderdiği silahlarla saldırdığı iddia edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildi.

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Terör uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda ele geçirilen silahların fotoğrafları yer aldı. Ağar, teröristlerin, ABD'nin IŞİD'le savaşması için YGP'ye verdiği AT-4 anti tank füzesiyle saldırdıkları mesajını paylaştı.

İHA VE TERMAL KAMERADAN KORUNMAK İÇİN NAYLONLU ŞEMSİYE

Sisli hava ve kötü hava koşullarından faydalanarak sızmaya çalışan ve öldürülen PKK’lıların, İHA ve termal kameralardan korunmak için kendilerine naylonlu ve çuvallı şemsiye yaptıkları ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in aktardığına göre, Bir şemsiyenin üzerine ise “Sizin uyduruk tekniğiniz varsa, bizim de mükemmel kalkanımız var. HPG” yazdıkları belirlendi.

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