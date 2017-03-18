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Semih Yalçın, Elazığ yerine Akşener'in olduğu mitingi paylaştı

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Semih Yalçın, Elazığ yerine Akşener'in olduğu mitingi paylaştı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin bugün katıldığı Elazığ mitingi yerine, MHP Genel Başkan adayı Akşener ve MHP İzmir eski İl Başkanı Dervişoğlu'nun da katıldığı İzmir mitinginden fotoğraf paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin Elazığ mitinigi boş kalınca İzmir mitinginden fotoğraf paylaştı. 

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener ve MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın diline düşürken, Semih Yalçın'ın bir süre sonra paylaşımı kaldırdığı görüldü. 

İşte Semih Yalçın'ın paylaşımı:

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