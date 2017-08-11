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Senaryo, yönetmen ve oyuncular...

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Senaryo, yönetmen ve oyuncular...
Bir dizinin tutması için en önemli unsur hangisi? Yakın zamana kadar, bu sorunun yanıtı “oyuncu” olabilirdi.

Zaten kanallar da, önce oyuncuyla sözleşme yapıyorlar, sonra o oyuncuya uygun senaryolar arayıp, ekipler kuruyorlardı. Hâlâ bunu yapan kanallar var. Ancak bazı örnekler bu teoriyi yerle bir etti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi dizi başına en yüksek ücreti alan oyuncuların çektiği dizilerin beklenen reytingi yapamaması, yeni ortaya çıkan oyuncularla çekilen dizilerin dahi arkasında kalması kafaları karıştırdı. Ve çark, belki de bu kafa karışıklığı sayesinde doğru işlemeye başlayacak. Önce iyi senaryolar bulunacak ve bu senaryolara uygun oyuncular seçilecek. Böylece daha fazla yeni yüzün sektöre girmesi ve oyuncular arasında rekabet ortamının oluşması mümkün olacak. Yaz dizileri, bu açıdan önemli. Birçok yeni yüz bu dizilerde ilk sınavlarını veriyor ve sektörde tutunma şansını yakalıyor.

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