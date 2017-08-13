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Şennur Demir İtalya’da Şampiyon Oldu

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Şennur Demir İtalya’da Şampiyon Oldu
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası’nda, +81 Kg’da mücadele veren Fenerbahçeli Milli Boksörümüz Şennur Demir altın madalyaya uzandı.

Cascia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, milli sporcumuz Şennur Demir, sıkletinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.  Şampiyonada Türkiye toplamda 3 altın, 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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