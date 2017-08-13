Şennur Demir İtalya’da Şampiyon Oldu

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası’nda, +81 Kg’da mücadele veren Fenerbahçeli Milli Boksörümüz Şennur Demir altın madalyaya uzandı.

Cascia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, milli sporcumuz Şennur Demir, sıkletinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Şampiyonada Türkiye toplamda 3 altın, 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.