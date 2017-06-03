Şenoba'yı bilen var mı?

Olayın neresinden tutacağımı bilemiyorum. Düşen helikopter bir ortak yapım; "Fransa-Almanya-". Zamanında emsallerinden daha ucuz diye alındılar. Hani yaşı 20'yi geçen araçları trafikten çekiyoruz ya, bu onların havada gideni. Daha da önemlisi vatan savunması için kullanılıyor. Kara yolları hesabına göre çoktan emekliye ayrılmaları gerekirdi. Kaldı ki, bunlar Cobra değil. Hani, Irak savaşında ilk kayıp verildiğinde "adına ağıt yakılan" -film yapılan- "Kara Şahin Düştü"nün üstünlükleri de yok.

Şimdi biliyorum, bazı yetkililer çıkıp ambargoları hatırlatacak. Obama ile başlayan ve devam etmekte olan kısıtlamaları tekrarlayacaklar. PKK ve şubelerine her türlü desteği sağlayanlar sıra Türkiye'ye gelince es geçiyorlar. Erdoğan'la görüşmesinin ardından "askeri malzeme taleplerine süratle çözüm bulacağız" diyen Trump değil miydi? Uygulamaları tam tersi. "YPG'ye 2018'de de 500 milyon dolarlık silah yardımını" şimdiden onayladı. Geçen yıla kadar PKK'nın elindeki füzeler Rusya'nın envanterinden düşenlerdi. Şimdi son model ABD-AB yapımlarını kullanıyorlar. Sırf bu yüzden helikopterlerimiz alçak uçuş yapmak zorunda kalıyor. İşte Cougar'ın düşüşündeki sebeplerden biri.

Peki uzmanların yıllardır talep ettiği "telleri fark eden sistem" niye takılmıyor? Tam 7 yıldır bekletilmekte. Üç ayrı kazada 50 arslanı kaybettik. Yetmedi mi? "Engel tanıma gereçleri"ni duymazdan gelenlere bir hatırlatma yapacağım. Tümgeneral Aydoğan Aydın'la birlikte şehit olanlardan bayan Yarbay Songül Yakut'un yaşadıklarına iyi baksınlar. İkisi de "Baransu'nun bavulu"ndan çıkan senaryolarla açığa alınmışlardı. Bu tezgahın düzenleyicileri ise pişkinliklerini sürdürüyor.

Saldırı dönemi

Bu arada mevsimsel olarak PKK'nın kalkışma dönemi başladı. Kato ve Tendürek öncelikli operasyonlar bu yüzden. Dost(!) ABD'nin YPG'ye verdiği karadan havaya füzeler kime karşı kullanılacak? DEAŞ'ın hava kuvvetleri mi var? Bu tezgahı Metin Şentürk bile fark eder. Obama gider, Trump gelir. O da gider trampleni görürüz. Ancak Pentagon'un niyetini kimse değiştiremez. 70 senedir aynı planı uyguluyorlar. FETÖ de bunun bir parçası.

Yeri geldi, içimizi dağlayan kazanın olduğu yer olan Şenoba'yla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu beldeyi ilk Kuzey Irak harekatında tanıdım. Habur'da Gümrük Muhafaza Müdürü Ali Balkan Metel ve gazeteci kardeşim Ali Öncü sayesinde bu bağlantı gerçekleşti. Hazım Babat liderliğindeki aşiret Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında savaştı. İlk seçimlerde de Şenoba'da seçimi MHP kazandı. Bölücülere hiç prim verilmedi ve halen Ak Partili belediye başkanı var. Cougar'ın Şenoba'da düştüğünü öğrenince, "sabotaj olamaz" dedim. Bu notu düştükten sonra sadece "bizim, bizden başka dostumuz yok" deyip konuyu noktalayacağım.

***

Mükemmel organizasyon

Orhan Ayhan'la sürpriz bir geceyi ekrana taşıdı. Skandallarla biten son Altın Kelebek'ten çok daha iyi planlanmış bir organizasyon izledim. Ayhan büyüğüm tarihsel bir girişle başladı. 95 yıl öncesine gidip "İdman İttifakları"nın kuruluşunu anlatı. Oradan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne geçiş bugünkü Spor Bakanlığı'na gelişi ortaya koydu. 1970'te ilk bakan merhum İsmet Sezgin. Sonuncusu ise Akif Çağatay Kılıç. "Kredi Yurtlar Kurumu" bu bakanlığa bağlı kuruluşlardan biri. Doğrusu bu konuda tek bildiğim Vezneciler'deki ilk modern yurttu. Almanlarla planlanmıştı. Hatta bu yüzden, kalan öğrenciler gözleri sabunlu kalıyordu. Çünkü su depolarının etüdü yanlış yapılmıştı. Alman uzmanlar kendi gençlerini ölçüt kabul etmişlerdi. Oysa bizimkiler, hamam kültürüne alışık. Uzun uzadıya yıkanmayı severler. Her türlü ihtiyaçlarını giderip, sonunda mutlaka abdest alırlar. Alman'ın "duş al, çık" hesabı tutmamıştı. Bu yüzden epey tadilat yapıldığını anımsıyorum. Su depoları genişletildi.

Kredi Yurtlar Kurumu

Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimindeki yurtları ya "iyi yemek çıkmıyor" ya da "disiplin" açısından haberlerle biliriz. Bu yüzden "KYK'nın ödül gecesi"ne şaşırdım. Genel Müdür Sinan Aksu ve bakan vekili Abdurrahim Boynukalın'ın konuşmaları benim adıma sürprizdi. Anlattıklarına göre yurtlar artık "ikinci eğitim alanı".

Dağıtılan ödüller ve derece alanları izleyince mutlu oldum. Düşünün sadece "kısa film" dalında 13 bin katılımcı. Kazanılan para ve altınlar bir öğrenci için müthiş. Satrançtan okçuluğa, basketboldan futbola il yurtlarının yarışması güzel düşünce. Merakla futbolu kim kazandı diye bekledim. Tahmin ettiğim gibi Trabzon birinci olmuştu.

Gecenin sunucusu Ersin Düzen'i de ayrıca kutluyorum. Orhan Ayhan Ağabeyimizin yükünü hafifletti.