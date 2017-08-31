Şenol Güneş: "Atatürk'ün şu sözüne katılıyorum..."

Ataşehir Ekspres dergisinden Berat Günçıkan’a konuşan Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'U DEĞİL DÜNYAYI YENMEK İSTERİM

Güneş, “Göçle İstanbul’a gelenler, sesli ya da sessiz bir çığlık atarlar: Seni yeneceğim İstanbul! Siz bu hissiyatı yaşadınız mı” sorusuna, “Bilinç dışı böyle bir mesaj var mıydı, bilmiyorum ama kendimizi gerçekleştirmek ve oyunumuzu geliştirmek hissiyatı daha ağır basıyordu. Kaldı ki ‘seni yeneceğim dünya’ demek bana daha yakın olur. Bu dünyanın yenilmesi ise ancak değerlerinizle, emeğinizle çalışarak, yaptığınız işlerde ilkeli davranarak olanaklıdır” diye cevap verdi.

EGOMU TERBİYE ETMEYE ÇALIŞIYORUM

Türkiye’de yavaş hareket edildiğini söyleyen Güneş, “Hatta durarak çok zaman kaybediyoruz. Rekabet ettiğimiz ülkeleri geçebilmemiz için çok çok daha hızlı olmalıyız” dedi. Egosunu terbiye etmeye hâlâ devam ettiğini Güneş, “Ego çok azılı bir binektir, eğer kontrolü bir an kaybederseniz sizi uçurumlara sürükleyebilir. Sokrat’ın dediği gibi kendimizi bilmek hayatımızın amacı olmalıdır” ifadelerini kullandı. 2002’deki “Sadece 2002’nin Dünya Kupası’nın 3.’sü olduk” sözlerinin anlaşılmadığını belirten Güneş “Doğru anlaşılabilseydi bugün dünya 3.’sü bir futbol ülkesi olmuş olsaydık” dedi.

BİR NURA DOĞRU İLERLİYORUZ

Şenol Güneş. “Seçme şansınız olsaydı, uygarlık tarihi içinde hangi zaman diliminde yaşamak isterdiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gelecekte yaşamak isterdim. Gelecekte her şeyin ilerleyeceğine, daha da güzelleşeceğine ve insanlığın gelişeceğine inancım var. Atatürk’ün şu sözüne katılıyorum: “Her şeye rağmen bir nura doğru ilerliyoruz.”