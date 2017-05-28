Şenol Güneş ayrılıyor mu?

Gaziantep'i 4 golle geçerek Beşiktaş'la ikinci şampiyonluğunu yaşayan Şenol Güneş önemli açıklamalar yaptı.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Hala bir maçımız var. Bu takımın çalışan bir elemanıyım. Sözleşmeyle ilgili konuşmanın zamanı değil. Benim görevim devam ediyor, iş bitsin. Yönetim ile oturur konuşuruz, bir karara varırız. Bu takımın başarısı için buradayız. Başkanla, yönetimle aramız iyi. Bu takımın başarısı için buradayız. Taraftarımız her şeyin en iyisine layık. Gözyaşları olmasın, ölümlü marşlar olmasın. Yüzleri hep gülsün. Bu camiaya şampiyonluk yakıştı. Ben de bu gölün içinde bir damlayım. Bizim hedefimiz şampiyonluk değil, iyi futbol oynamak. Güneş son olarak "Gülü gülüne ver, sevgili bilene var" sözünü söylerken futbolcular tarafından omuzlara alınarak tribünlere götürüldü.