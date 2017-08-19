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Şenol Güneş: "Bir de çay molası versinler!"

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Şenol Güneş: "Bir de çay molası versinler!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçı yorumladı.

Tecrübeli teknik adam kazanmaları gereken maçta kendilerine yakışmayan goller yediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"BİR DE ÇAY MOLASI VERSİNLER"

"Bu su molası neden veriliyor bilmiyorum. O zaman uzatma dakikası su molası için mi veriliyor. Bir de çay molası versinler. Attığımız gollerden sonra oyunun temposunu düşürdük. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibin şansı da yardım etti.

"BİZE YAKIŞMAYAN 2 GOL YEDİK"

İkinci gol bizim için yenecek gol değil. Bize yakışmayan bir goldü. Taç sonrası seken top ve rakibe vurdurmamız bizim gibi üst seviye oyuncularına sahip takıma yakışmadı. Rakibin baskısı zaten yoktu. İlk golü vuruş tekniği olarak kabul edebiliriz ama ona da vurdurmamalıydık. Oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. O yüzden üzgünüz. Alabileceğimiz 3 puanı alamadık."

 

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