Şenol Güneş, savcılığa ifade verdi!

Şenol Güneş, Kjaer'e karşı kasten yaralama suçundan savcıya ifade verdi

Simon Kjaer ile Şenol Güneş arasındaki olay büyüyor.

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in çenesini sıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında başlatılan 'kasten yaralama' suçundan ifade verdi. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlenmesi Kanunu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Şenol Güneş, Danimarkalı futbolcuya karşı şiddet eyleminin yanlış anlaşıldığı, kasıtlı hareket etmediğini belirtti.

Kjaer'in şikayetçi olmadığı olayda spor yasası gereği kasten yaralama suçu şikayete bağlı suç olmadığı için soruşturma savcılık tarafından titizlikle sürdürülüyor.