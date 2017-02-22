Bugünkü YENİÇAĞ »

Şenol Güneş tarihe geçecek!

»
Şenol Güneş tarihe geçecek!
Beşiktaş yönetiminin bu sezon bitmeden nikâh tazelemeyi planladığı Şenol Güneş, yeni kontrata imza atmasının ardından 2021’e kadar takımın başında kalıp kulüp tarihine geçecek.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile kontrat uzatma hazırlığında. Yönetim, olası şampiyonluğu beklemeyip bu sezon bitmeden tecrübeli çalıştırıcıya 4 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Güneş, bu öneriyi kabul ederse 2021 yazına kadar takımın başında kalacak ve böylece 6 sezon (1987-1993) siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan Gordon Milne ile kulüp tarihinin rekorunu paylaşacak. Geçen sezon başında 2+1 yıllığına Beşiktaş'ın başına geçen ve şampiyonluk hasretine son verip taraftarın gönlünde taht kuran Güneş'in, gündemdeki yeni sözleşmenin imzalanması durumunda 1 senelik uzatma opsiyonu taca çıkacak ve Haziran 2017'den itibaren 4 yıllık yeni kontrat devreye girecek. 64 yaşındaki başarılı teknik adama resmi teklifin Galatasaray derbisinden sonra iletilmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Şenol Güneş tarihe geçecek!Şenol Güneş tarihe geçecek!Galatasaray yönetimi Bruma’ya acımadıGalatasaray yönetimi Bruma’ya acımadıFenerbahçe’de Dick Advocaat’ın yerine iki aday!Fenerbahçe’de Dick Advocaat’ın yerine iki aday!Dursun Özbek’e derbi sözü!Dursun Özbek’e derbi sözü!Beşiktaş 3-1 Akhisar Belediyespor / Maç özetiBeşiktaş 3-1 Akhisar Belediyespor / Maç özetiFenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Maç özetiFenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Maç özetiDick Advocaat gemileri yaktı!Dick Advocaat gemileri yaktı!Dilmen: Arena'da herkes hocalık yapar!Dilmen: Arena'da herkes hocalık yapar!Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray / Maç ÖzetiÇaykur Rizespor 1-1 Galatasaray / Maç ÖzetiGençlerbirliği'nde yeni başkanı belli oldu!Gençlerbirliği'nde yeni başkanı belli oldu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti