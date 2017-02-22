Şenol Güneş tarihe geçecek!

Beşiktaş yönetiminin bu sezon bitmeden nikâh tazelemeyi planladığı Şenol Güneş, yeni kontrata imza atmasının ardından 2021’e kadar takımın başında kalıp kulüp tarihine geçecek.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile kontrat uzatma hazırlığında. Yönetim, olası şampiyonluğu beklemeyip bu sezon bitmeden tecrübeli çalıştırıcıya 4 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Güneş, bu öneriyi kabul ederse 2021 yazına kadar takımın başında kalacak ve böylece 6 sezon (1987-1993) siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan Gordon Milne ile kulüp tarihinin rekorunu paylaşacak. Geçen sezon başında 2+1 yıllığına Beşiktaş'ın başına geçen ve şampiyonluk hasretine son verip taraftarın gönlünde taht kuran Güneş'in, gündemdeki yeni sözleşmenin imzalanması durumunda 1 senelik uzatma opsiyonu taca çıkacak ve Haziran 2017'den itibaren 4 yıllık yeni kontrat devreye girecek. 64 yaşındaki başarılı teknik adama resmi teklifin Galatasaray derbisinden sonra iletilmesi planlanıyor.