Şenol Güneş tarihe geçecek!
Beşiktaş, Şenol Güneş ile kontrat uzatma hazırlığında. Yönetim, olası şampiyonluğu beklemeyip bu sezon bitmeden tecrübeli çalıştırıcıya 4 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Güneş, bu öneriyi kabul ederse 2021 yazına kadar takımın başında kalacak ve böylece 6 sezon (1987-1993) siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan Gordon Milne ile kulüp tarihinin rekorunu paylaşacak. Geçen sezon başında 2+1 yıllığına Beşiktaş'ın başına geçen ve şampiyonluk hasretine son verip taraftarın gönlünde taht kuran Güneş'in, gündemdeki yeni sözleşmenin imzalanması durumunda 1 senelik uzatma opsiyonu taca çıkacak ve Haziran 2017'den itibaren 4 yıllık yeni kontrat devreye girecek. 64 yaşındaki başarılı teknik adama resmi teklifin Galatasaray derbisinden sonra iletilmesi planlanıyor.
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