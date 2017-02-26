Şenol Güneş’in derbi taktiği

Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, Galatasaray’ı İtalya’daki 3-2’lik tarihi zaferin stratejisiyle yıkmak istiyor. İlk etapta kaybetmemek için oyununu kuracak olan siyah-beyazlılar, kanatlarını açıp kontralarla galibiyet arayacak.

Dev randevuya artık sayılı saatler kala geri sayım heyecanı sürerken Beşiktaş'ta oyun planı belirlendi. Pazartesi günü Galatasaray'ı deplasmanda devirip şampiyonluk yolunda çok sert bir virajı kazasız atlatmayı hedefleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, bu sezon kazandıkları tarihi bir zaferin stratejisiyle derbiye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında İtalya'daki 3-2'lik galibiyeti getiren ‘Önce durdur sonra vur' taktiği, bu kez ezeli rakibe uyarlanacak.

ORTA SAHAYI KİLİTLEYECEK

İlk 11'ini bu anlayış çerçevesinde şekillendiren Güneş'in, sarı-kırmızılıları orta sahada frenlemek için Atiba'nın yanında Oğuzhan'ın yerine defansif özellikli Gökhan İnler'i tercih etmesi bekleniyor. Tıpkı Napoli'de olduğu gibi kaptığı toplarla özellikle kanatlardan ani çıkışlarla TT Arena'da gol bulmak isteyen deneyimli hoca, sağ kulvarı Gönül ve Quaresma'ya, sol tarafı Adriano ve Babel'e emanet edecek. 10 numara pozisyonunda ise Talisca'yı yedeğe çekip Ozzie'yi kullanabilir.

Beşiktaş Kulübü, pazartesi oynanacak olan Galatasaray derbisine taraftarların bireysel olarak gitmemesi konusunda uyarı yaptı.

KAFAYI ÇALIŞTIRACAK

Lider Beşiktaş, derbide oyunu kanatlara açıp rakip ceza sahasına yapılacak ortalarla kafa golleri arayacak. G.Saray'ın yan top zaafını iyi etüt eden Şenol Güneş, takımına ağırlıklı olarak kanat organizasyonu çalıştırıyor. Quaresma ve Babel, maçın kilit isimleri olarak görülüyor. Kartal, ligin en çok kafa golü (12) atan takımı.