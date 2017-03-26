Serenay Sarıkaya'ya YGS şoku!

Sosyoloji okumak isteyen Serenay Sarıkaya, geçen Eylül'den bu yana üniversite sınavlarına hazırlanıyor, haftanın 3 günü özel ders alıyordu.

Serenay Sarıkaya internet televizyonu Puhutv’de yayınlanacak ‘Fi’ adlı dizide ‘Duru’ adlı balerini oynuyor.

Rolü için 3 ay bale ve dans dersleri alan Serenay Sarıkaya “Aynı zamanda pilates ve egzersiz çalıştım. Dans hocamdan tam not aldım” dedi.



ÇEKİMLER YORDU

Posta'nın haberine göre "Fi" dizisinin çekimleri yüzünden çok yorulan Serenay Sarıkaya uyanamadığı için 12 Mart'taki YGS'ye giremedi.