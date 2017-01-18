Sergi organizatörü gözaltında

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturmada serginin organizatörü T.Ö. ile Ankara Emniyet Personel Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, organizatör T.Ö.’nün Ankara Terörle Mücadele Şube’sinde sorgusu sürüyor. T.Ö, saldırıdan sonra yaptığı bir açıklamada, Karlov’u vuran polis Mevlüt Mert Altıntaş’ı koruma zannettiklerini söylemiş, saldırıdan üç gün önce Altıntaş’ın Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne gelmiş olabileceğini açıklamıştı. Altıntaş’ın emniyette korunup korunmadığına yönelik yürütülen soruşturmada da Ankara Emniyet Personel Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru gözaltına alındı.