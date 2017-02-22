Serhat Akın, Survivor'a devam edecek mi?

Oyun sırasında sakatlanan Serhat Akın bir süredir oyunlarda yer alamıyordu. Serhat, artık kendisini iyi hissettiğini ve kısa bir süre sonra yeniden oyunlarda yer alacağını açıkladı.

Oyun sırasında sakatlanan ve bir süredir oyunlarda yer alamayan Serhat Akın, kendisini iyi hissettiğini söylerken, oyunlarda yer alacağı tarihi açıkladı.



"3-4 GÜN SONRA DÜZ KOŞULARA BAŞLAYACAĞIM"



Ada konseyinde konuşan eski milli futbolcu, "Sakatlığım gittikçe iyiye gidiyor. İnşallah çok çabuk şekilde toparlarım. Kariyerim boyunca sakatlık peşimi bırakmadı. Burada ayrı zor. Arkadaşları dışarıdan destekliyorum, ama elim kolum bağlı. Çok zorlanıyorum. 3-4 gün sonra düz koşuya başlayacağım" dedi.

