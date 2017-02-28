Serhat Ulueren Galatasaray yönetimine yüklendi

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın kendi seyircisinin önünde Beşiktaş'a Talisca’nın golüyle mağlup olmasının ardından eleştiri okları Sarı Kırmızılı yönetime yöneldi.

Spor Yorumcusu Serhat Ulueren Şampiy10’daki köşe yazısında Galatasaray yönetimine ve Teknik Direktör Igor Tudor’a sert eleştiriler yöneltti. İşte Ulueren’in o yazısı:

“YÖNETİMİN ESERİ!

G.SARAY Yönetimi eseriyle(!) gurur duymalı; güzelim G.Saray’ı nasıl böyle rezil hale getirip, aciz hallere düşürdüğü için. Zaten Avrupa’da yoksun, geçen sene kazandığın kupada havlu atmışsın ve dün de lige bye bye demiş oldun.

Sen alt yapı için getirdiğin Riekerink’e bel bağlayıp üst yapıya transfer edersen, zamanında ülkesine postalamazsan, postaladıktan sonra da başkasının nikahlı eşini ayartıp, bolca beddua alıp, “geç takımın başına” dersen böyle beter olursun. Futboldan anlamayan Levent Nazifoğlu’na, işe yaramaz, bir dünya transfer yaptırırsan böyle dağılır gidersin. O Nazifoğlu, kendisine whatsapp üzerinden kibarca görüş bildiren yaşlı bir G.Saray Divan Üyesine küfürlerle cevap verirse (meraklısına adı ve içeriği bende mevcut) bu takımdan ne beklenebilir ki?

Bazı şeyleri anlayabiliyorum ama dünkü Tudor’u anlamam biraz zor. Geçen hafta Linnes takımın en iyisi dün kadroda yok. Josue yine Rize’de iyi oynadı ama dün kulübede kaldı. İnek Şaban tiplemesiyle milyonları güldüren rahmetli Kemal Sunal görünümlü Tolga Ciğerci’nin ayakta duracak hali yok ama son 35 dakika en kritik yerde oyuna alınıyor. Sözüm ona kadroyu güçlendirmek için alınan Çalık ve Rodrigues kulübede. Sneijder çok ama çok kötü. Bruma gayretli ama yenilen golde çok şanssız. Bülent Yıldırım Selçuk’u 51’de çift sarıdan atsa, 62’de Carole’un Quaresma’ya yaptığı net penaltıyı verse maçı Beşiktaş farklı da kazanabilirdi.

ÜÇÜNCÜ YILDIZI TAKTI

Şimdi birkaç soru... Dursun Özbek mi, Aziz Yıldırım mı önce gider? Tudor mu, Advocaat mı önce gönderilir? G.Saray’da mı, F.Bahçe’de mi erken kongre kararı alınır? Sneijder mi, Van Persie mi önce gider? G.Saray mı, F.Bahçe mi ligi 3. veya 4. bitirir?

AL birini vur birine. Bu arada Beşiktaş dünkü haklı galibiyetle 3. yıldızı çoktan taktı bile göğsüne. Şayet G.Saray ve F.Bahçe’nin beceriksiz ve başarısız başkan ve yönetimleri kaldığı sürece Beşiktaş 4. yıldızı da takar.”