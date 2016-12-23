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Seri katil 20 yıl sonra yakalandı

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Seri katil 20 yıl sonra yakalandı
Avustralya'nın Perth kentinde 20 yıl önce seri cinayetler işleyen bir kişi yakalandı

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, 48 yaşındaki Bradley Robert Edwards, 1996-1997 yıllarında Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te işlediği cinayetlerden 20 yıl sonra tutuklandı.

Bugün Perth Sulh Hukuk Mahkemesine çıkan ve suçlu bulunan Edwards'ın cezası, 11 Ocak'ta yapılacak duruşmada belli olacak.

Avustralya'da 1996-1997 yıllarında Jane Rimmer (23) ve Ciara Glennon'ı (27) öldürmekten suçlu bulunan Edwards'ın hala kayıp olan Sarah Spires'ın da katil zanlısı olduğu düşünülüyor. Olay, ülkede Claremont seri cinayetleri olarak biliniyor.

Edwards, 1995'de kaçırıp parka götürdüğü bir genç kıza, ayrıca 1988 yılında evinde uyuyan bir diğerine cinsel istismarda bulunmaktan suçlanıyor.

Polis, Edwards'ın nasıl yakalandığı konusunda açıklama yapmadı.

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