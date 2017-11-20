Seri katil ve tarikat lideri Charles Manson hayatını kaybetti

Dünyanın en çok tanınan seri katili olarak bilinen Amerikalı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü.

ABD'de 1960'lı yılların sonunda, çoğu genç kadın takipçilerinden oluşan 'Manson Ailesi' adlı tarikatına en az 9 kişinin öldürülmesi emrini veren tarikat lideri ve seri katil Charles Manson 83 yaşında öldü.

ABD'li yetkililer Manson Kern County hastenesinde doğal sebeplerden öldüğünü duyurdu.

ABD basını bir süredir Manson'ın ölüm döşeğinde olduğunu belirtiyordu.

POLANSKİ'NİN HAMİLE EŞİ DE DAHİL 7 KİŞİNİN CİNAYETİNDEN MÜEBBET HAPSE MAHKUMDU

Manson, ABD'li ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile karısı Sharon Tate dahil 9 kişinin öldürülmesinin emrini vermekten suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum edilmişti.

Yargı yetkililerin aktardığına göre Manson'ın takipçileri, Ağustos 1969'da 'ırklar arası savaş başlatmak için' iki gecede 7 kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.

Bu kurbanlar arasında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate de bulunuyordu.

Los Angeles Times'a konuşan ve Manson'ın parmaklıklar arasına konmasını sağlayan avukat Vincent Bugliosi onun için "Manson'ın ismi kötülük için metafor haline geldi" demişti.

Manson cezaevinde kendi alnına Nazi'lerin kullandığı sembol olan Svastika'nın dövmesini de yapmıştı.

1969'DAKİ CİNAYETLER

Polanski'nin eşi Sharon Tate, 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'da Manson'ın takipçileri tarafından 16 bıçak darbesi ile öldürüldüğünde 8 buçuk aylık hamileydi.

Çiftin 4 arkadaşı da bıçaalanarak ya da vurularak öldürülmüştü. Katiller cinayetlerin ardından evin kapısına kanla 'Domuz' yazmıştı. Polanski ise olay sırasında Avrupa'daydı.

Bundan 1 gün sonra Manson'ın takipçileri bir market sahibi Leno LaBianca ile eşi Rosemary'yi bıçaklayarak öldürmüş, yine kurbanların kanlarını kullanarak duvara 'Domuzlara Ölüm ve 'Healter Skelter yazmıştı.

Bu İngiliz müzik grubu Beatles'ın ünlü parçası 'Helter Skelter'in' yanlış yazılmış haliydi.

Manson 7 kurbanın hiçbirini kendisi öldürmemiş olsa da bu cinayetlerin emrini vermekten sorumlu bulunmuştu.

2 KİŞİNİN CİNAYETİNİ DE İTİRAF ETMİŞTİ

Manson daha sonra müzik öğretmeni Gary Hinman ile Donald Shea adlı dublörün bıçaklanarak ve sopayla dövülerek öldürülmesinin emrini verdiğini de kabul etmişti.

Tate-LaBianca cinayetleri nedeniyle Manson idam cezasına çarptırılsa da Kaliforniya'nın idamı 1972'de kaldırmasının ardından cezası müebbete çevrilmişti.

Manson 1970'deki yargılanmasında 'kendisinin değil toplumun suçlu olduğunu' söylemişti.

Manson "Bu çocuklar size bıçaklarıyla geliyor. Onlar sizin çocuklarınız. Onlara ben öğretmedim. Sadece ayağa kalkmalarına yardım etmeyi denedim" ifadelerini kullanmıştı.

CHARLES MANSON KİMDİR?

Charles Miles Maddox 12 Kasım 1934'te Cincinati'de doğdu. Gençliği akrabalarının yanında ve çocuk ıslahevlerinde geçti. 13 yaşında silahlı soygundan ceza aldı.

1967'de cezaevinden çıkan Manson, San Fransisco'da 'Hippie' gençlik kültürünün doruk noktasını yaşadığı sırada 'tarikatını' oluşturmaya başladı.

Daha sonra Los Angeles'a geçen 'Manson Ailesi' komün şeklinde yaşamaya başladı. Grup arasında uyuşturucu kullanımı ve grup seks yaygındı.

Manson ise karizması, sapkın spiritüalizmi ve saldığı korku sayesinde evden kaçanlar, dışlanmışlar ve suçlular için bir mesih figürene dönüştü.

Bir takipçisi Manson'ın ölü bir kuşu dirilttiğini diğeri ise Manson'ın kendisinin yaptığı ve söylediği her şeyi gördüğünü söylemişti.

Charles Manson ABD'de nefret edildiği gibi, kendisini seven, serbest bırakılmasını isteyen çeşitli fan kulüpler oluşturup kampanyalar düzenleyen bir hayran kitlesine de sahipti.

Manson cezaevindek iyılları boyunca tam 12 kez şartlı tahliye için başvurmuş ancak hiçbiri kabul edilmemişti.