Servet Kabaklı anıldı

Türk basınının usta kalemlerinden Servet Kabaklı vefatının 2. yıldönümünde Eyüp Sultan Piyerloti Mezarlığı'nda anıldı. Kabaklı’nın kabri başında yapılan anma töreninde Kuran-ı Kerimler okunup, dualar edildi.

Türk Edebiyatı Vakfı merhum Başkanı ve yazarımız Servet Kabaklı vefatının 2. yıldönümünde Eyüpsultan Piyerloti'deki kabri başında yad edildi. Türk basının usta kalemlerinden biri olan Kabaklı, siyaset ve edebiyat alanında yazdığı köşe yazılarıyla bir döneme ışık tutmuştu. Kabaklı Ailesinin fertlerinin yan ısıra edebiyat, basın ve siyaset dünyasından sevenlerinin de hazır bulunduğu anma töreni Servet Kabaklı'nın ruhu için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yapılan toplu dua sonrası konuklara helva ikram edildi.

Servet Kabaklı kimdir?

13 Mart 1956'da Elazığ'da dünyaya gelen Süleyman Servet Kabaklı, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı. Üniversite öğrenimine 1975'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başlayan Servet Kabaklı, daha sonra nakil yaptırdığı Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.Servet Kabaklı gazetecilik mesleğine memleketi Elazığ'da mahalli Uluova gazetesinde başladı. Aynı yıldan itibaren Tercüman gazetesi Elazığ muhabirliğini de üstlendi. Bu arada mahalli Elazığ ve Yeni Harput gazetelerinde makaleler yazdı. Daha sonra Tercüman gazetesi Erzurum bürosunda muhabir olarak çalışırken Anadolu Ajansı Erzurum muhabirliği görevini de sürdürdü.1979 yılı 29 Mayıs'ından itibaren Tercüman gazetesinin İstanbul'daki merkezinde çalıştı. 1986'dan itibaren kısa bir süre Yeni Haber gazetesinde görev aldıktan sonraTürkiye gazetesine geçti.Türk Edebiyatı Vakfı'nda 1980'li yıllarda vakıf müdürlüğü ve Türk Edebiyatı dergisinin yayın yönetmenliği görevlerini de üstlendi.Servet Kabaklı yeni yayın dönemine başlayan Tercüman gazetesinde bir süre başyazarlık yaptı. Kabaklı, son olarak Yeniçağ gazetesinde yazıyordu.