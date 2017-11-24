Serviste unutulmuştu: İşte ölüm nedeni
İzmir'de serviste unutulan Alperen Sakin'in ölüm nedeni adli tıp kurumu tarafından hazırlanan raporla ortaya çıktı.
İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servis minibüsünde unutulması sonucu ölümünün ardından İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Alperen'in ölümünün "yüksek sıcaklıkta kapalı ortamda kalmasına bağlı hipetermi (vücut ısısının aşırı yükselmesi) sonucu meydana geldiği" belirtildi.
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