Sevgiyi En İyi Anlatan Kareler Seçildi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesindeki Optimum, Kozzy ve Piazza Alışveriş Merkezleri, fotoğraf sanatı portalı Fotopya ve Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesindeki Optimum, Kozzy ve Piazza Alışveriş Merkezleri, fotoğraf sanatı portalı Fotopya ve Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğince bu yıl 5'incisi düzenlenen, konusu "Sevgi Kareleri" olan fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 69 kişinin ödül kazandığı yarışmada 18 yaş üstü kategorisinde birinci Dilek Uyar, ikinci Melih Akkuş, üçüncü Nazife Kandemir, lise kategorisinde birinci Emirkan Cörüt, ikinci Mert Saklı, üçüncü Ömer Şimşek, ortaokul kategorisinde birinci Can Selçuk Hünerli, ikinci Can Arslan, üçüncü Elifnaz Demir oldu. Fotoğraf yarışmasının ödül töreni, 8 Haziran 2017 tarihinde, saat: 11:00'de TED Rönesans Koleji'nde gerçekleştirilecektir. Kazanan eserler Rönesans Gayrimenkul çatısı altında İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Optimum, Piazza ve Kozzy markalı Alışveriş Merkezleri'nde sergilenmeye başladı.