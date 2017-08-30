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Sevilla'dan Lionel Carole sürprizi!

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Sevilla'dan Lionel Carole sürprizi!
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'ın göndermek istediği oyunculardan Lionel Carole'ü kiralamak istiyor.

İspanyol El Desmarque'nin haberine göre Sevilla, Lionel Carole'ü kiralamak için girişimlere başladı.

O bölgede forma giyen Sergio Escudero ile rekabet edecek bir futbolcu arayan Endülüs ekibinin, 26 yaşındaki Carole'ün transferi konusunda sona yaklaştığı belirtildi.

2 yıl önce 1,5 milyon euro'ya Fransa'nın Troyes takımından transfer edilen Carole için Galatasaray uygun teklif gelmesi halinde gitmesine izin verecek.

Avrupa'da transfer döneminin yarın sona erecek olması nedeniyle, Carole transferinde önümüzdeki saatlerde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

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