“Şevkat Yerimdar”ın rekorundaki şifre

Yaz dizileri arasında, geçtiğimiz cuma akşamı 9’luk izlenme payıyla rekor kıran “Şevkat Yerimdar”ın yeri farklı.

Fox TV’de yayınlanan dizi, iki sinema filminin üzerine geldi. Yani, hazır bir seyirci kitlesi zaten vardı. Dizide sürekli büyüyen ve daha da karmaşıklaşan metropollerde en çok özlem duyulan “küçük mahalle dayanışması” var, zaman zaman kalitesi yükselen bir komedi var, aşk var, eski sevgililer, kıskançlık var ve tabii, duygusallığını zorla

bastıranhafiften maço Türk erkeği prototipi var. Tüm bu unsurlar izlenmesi için yeterli gerekçeler. Ama bu durumun getirdiği bazı riskler de var. Gerek Şevkat’in davranışlarında, gerekse mahalle sakinlerinin konuşmalarında kaçınılmaz hale gelen tekrarlar, seyirciyi bir süre sonra diziden koparabilir. İki saate yaklaşan dizide, kaliteli espri oranı giderek düşebilir, bu hafta olduğu gibi bazı sahneler gereksiz uzayabilir. Senaristlerin işi zor görünüyor.