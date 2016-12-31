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Sevkiyat başladı... Temizliğe gidiyorlar!

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Sevkiyat başladı... Temizliğe gidiyorlar!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Kocaeli'nden sınır bölgesine yoğun zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Zırhlı birliklerin El Bab'daki temizlik harekatına katılacağı öğrenildi.

Kocaeli'den sevk edilen askeri araçları taşıyan tren dün Gaziantep Garı'na ulaştı.

İzmit ilçesinden trenle gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı muharebe araçları (ZMA) burada trenlerden indirilerek Suriye'ye yönlendirildi.

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Gar çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çatışma bölgesine gönderilecek zırhlı araçların Bab içinde yürütülecek meskûn mahal çatışmalarında kullanılacağı belirtiliyor.


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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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