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Seyit Onbaşı dioraması AKS'de

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Seyit Onbaşı dioraması AKS'de

18 Mart Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümü nedeniyle, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nden getirilen Çanakkale Savaşı'nın efsane kahramanı Seyit Onbaşı Dioraması, ilk kez bu özel günde Akasya Kültür Sanat'ta sergilenecek. Çanakkale'nin efsane kahramanlarından Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Tek başına kaldırdığı merminin ağırlığı için yaklaşık 276 kg olduğu söylenen efsane kahraman Seyit Onbaşı Dioraması; müze dışında ilk kez AKS'de ziyaretçilerle buluşuyor. Sergi Mayıs sonuna kadar gezilebilir. Ziyaret Saatleri:  Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 10.00-18.00/Pazar: 12.00-19.00. Bilet fiyatları: Tam: 25.50 TL. Öğrenci: 17.50 TL. 

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