Seyitoğlu Baklavaları'nın sahiplerine 15'er yıl hapis istemi

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında 15’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, ilk duruşmanın 16 Mayıs’ta Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılması için gün verirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştırıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklar Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu’nun "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5’er yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ’nün yapılanması ve eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları kaydediliyor. Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016’da tutuklanan Serdar Seyitoğlu’nun, "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği belirtilmişti. Sanığın amcası Mustafa Seyitoğlu da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.