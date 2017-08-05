'Şeytan' Avrupa'dan sonra Türkiye'ye geliyor

Kağıt üstünde 40 dereceleri bulan rüzgar ve nem ile birlikte 50 santigrat derecelere ulaşabilen 'Şeytan' lakaplı sıcak hava dalgası, Avrupa üzerinden Türkiye'ye doğru geliyor.

Türkiye’de de yavaş yavaş hissedilmeye başlayan sıcak hava, Güney Avrupa’yı kavurmaya başladı… Hırvatistan, Romanya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 42 santigrat dereceye varan sıcak havalarla mücadele ediyor.

İtalyan yetkililer sokağa çıkılmaması uyarısı yaparken, İtalya Sağlık Bakanlığı sıcak hava alarmı yaparak bölgede yaşayanların gerekli olmayan durumlarda sokağa çıkmaması konusunda uyardı.

Hafta içinde yüksek sıcaklık dolayısıyla İspanya, İtalya ve Hırvatistan’da çok sayıda yangın yaşanırken İtalya’da Lucifer (Şeytan) lakabı verilen sıcak hava dalgası dolayısıyla hastanelerin acil servislerine bir yığılma olduğu belirtildi.

Yetkililer, gelecek haftanın ilk günlerinde de devam edecek sıcak hava dolayısıyla hastanelere başvuru sayısının artacağını dile getirdi.

Birçok tatil beldesinde ise turistlere gölgede kalmaları ve sık sık sıvı tüketmeleri yönünde uyarı yapılıyor. İtalya’nın 26 büyük şehrinde aşırı sıcak alarmı verilirken vatandaş uyarıldı.Avrupa’da yaygın olarak kullanılan hava durumu sitesi MeteoAlarm, İtalya, İspanya ve Hırvatistan dahil, Bosna Hersek, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya ve Karabağ gibi ülkeler üzerinden Türkiye’ye geleceği kaydedildi.

Benzer şekilde İtalya’nın turistik kenti Floransa’da hava sıcaklığının yüksek olduğu açıklandı. Öyle ki kağıt üstünde 42 santigrat derece olan hava sıcaklı nem ve rüzgarla birlikte 50 santigrat derece hissedildi. Roma’da bir kadın hayatını kaybetti. Balkan ülkesi Romanya’da da ‘kırmızı alarm’ verilirken Arnavutluk’ta ise 300 itfaiye eri yangınla mücadele ediyor.

Öte yandan bilim insanları bu yüzyılın sonunda kadar 150.000 insanın aşırı sıcaklar ve iklim değişikliği dolayısıyla hayatını kaybedeceği belirtildi.