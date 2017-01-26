Beşiktaş'ın "Çarşı" taraftar gurubu "Şeytan" lakaplı eski futbolcu ve ünlü televizyon yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Anayasa'ya "Evet" kampanyası başlatmasına karşı, "Şeytan'a uymayın, Hayır da Hayır var" diye kampanya başlattı.

Anayasa değişikliğine destek verenler ile karşı çıkanlar arasında slogan ve kampanya çalışmaları hızla ve çok güzel bir espri ile başladı.

Umarım partiler ve liderleri de kampanyalarını kavga ve küfür üzerine değil bu tür esprili sloganlar ile oluştururlar.

Türk futbolunun "Şeytan" lakaplı eski efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen, Barcelona'nın ünlü futbolcusu Arda Turan, Çin'de oynayan Burak Yılmaz ve ünlü pop sanatçısı Murat Boz'un birbirlerine pas atarak oluşturdukları "Evet" kampanyası çeşitli televizyonlarda ve sosyal medyada yayınlanmaya başlandı.

Siyasi partilerin kampanyalarından önce Rıdvan Dilmen tarafından başlatılan bu "Evet" kampanyası, "Çarşı her şeye Karşı" sloganı ile çeşitli sosyal, hukuki ve siyasi olaylara yorumlar yapan Beşiktaşlıların ana taraftar gurubu Çarşı'yı da harekete geçirdi.

Çarşı gurubu sosyal medyadan futbol hayatında, "Şeytan" lakabı takılan eski futbolcu ve spor yorumcusu ünlü isim Rıdvan Dilmen'in "Evet" kampanyasına önce "Şeytan'a uymayın" şeklinde çok hızlı yanıt verdi.

Çarşı daha sonra "Şeytan'a uymayın, Hayır da Hayır vardır" şeklinde ikinci bir slogan da üreterek Dilmen'in "Evet" kampanyasına karşılık vermeyi sürdürdü.

Önümüzdeki günlerde AKP ve MHP "Evet" CHP ve HDP ise "Hayır" kampanyaları başlatacaklar.

Tabii sadece Türkiye Büyük Millet Meclis'inde grubu bulunan bu partiler değil Meclis dışında bulunan partiler de kendi görüşlerine uygun kampanyalar düzenleyecekler.

Ayrıca sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, barolar ve çeşitli meslek kuruluşlarının da Anayasa değişikliği konusunda görüşlerini açıklamaları bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu da geçtiğimiz günlerde açıklayan Rıdvan Dilmen, başkanlık referandumu için "Evet" kampanyasını sosyal medyadan yayınlanan videosunda şu sözlerle başlattı:

"Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım"

Dilmen videoda yer alan bu sözlerinden sonra Arda Turan'a "Sevgili Arda sen de var mısın?" diye sordu. Arda, "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" diyerek "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?" diye Burak'a pas attı. Burak Yılmaz bu çağrıyı "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" diye yanıtladı ve son pası "O ses Türkiye" yarışmasının renkli ismi ünlü pop yıldızı Murat Boz'a attı. Boz da "Evet" diyerek Dilmen'in başlattığı kampanyaya destek verdi.