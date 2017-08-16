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Sezen Aksu'dan Eren Bülbül paylaşımı

Sezen Aksu'dan Eren Bülbül paylaşımı
Sanatçı Sezen Aksu, Trabzon'daki terör saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için sosyal medya hesabından video paylaştı.
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