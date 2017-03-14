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Sezon bitiyor kanallar dizi peşinde

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Sezon bitiyor kanallar dizi peşinde
Mart ayının da ortalarına geldiğimiz şu günlerde, ekranlarda onlarca dizi yayınlanırken, kanallar hâlâ yeni dizilerin peşinde koşuyor.

Kanal D “İsimsizler” adlı dizi için gün sayarken, TRT 1 de, gençleri ekran başına toplamayı hedefleyen “Lise Devriyesi” adlı bir diziyi yayına sokmaya hazırlanıyor. Öncelikle olayı yapımcılar açısından değerlendirelim. Bu dönem, bir diziyi başlatmak için en elverişsiz dönem. Hem ortada “Atı alan Üsküdar’ı geçti” durumu var, hem de yazın devam etmeyi düşünüyorsa, zamanlama hatası var. Örneğin TRT, bir yaz dizisi olmaya elverişli “Lise Devriyesi”ni 26 Mart’ta yayına sokacak. Eğer baştan bir kitle oluşturulamazsa, yaz sezonunun
başlayacağı haziran-temmuz sürecine kadar en az bir 8-10 bölüm boşa yayınlanmış olacak. Seyirci, bir diziye ortadan başlamak ister mi? Oysa haziran başı yayınlansa, diğer diziler de sezonu kapatacağından daha çok kişiye ulaşma şansını yakalayabilir.

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