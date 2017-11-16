SGD sözcüsü Talal Silo, Türkiye'de sorguda
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin başını çektiği SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo Türkiye'ye getirildi sorguya alındı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG bölgesinde ÖSO milislerine teslim olduğu belirtilen Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Talal Silo'nun, Türk emniyet güçlerine teslim edildiği öğrenildi. Habertürk'te yer alan habere göre; 2 gün önce teslim edilen Silo'nun Türkiye'ye getirilerek MİT ve emniyet istihbarat birimleri tarafından sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.
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