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SGK ölülerden bile prim kesti

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SGK ölülerden bile prim kesti
Sayıştay'ın tespitine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ölen kişilere Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi keserek alacaklı gösterdiği iddia edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre,Sayıştay'ın tespitine göre GSS prim tahakkuk verilerinin İçişleri Bakanlığı'nın Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ve SGK'nın MEDULA sistemlerindeki kayıtlar ile karşılaştırılması ile 4 bin 315 kişi için ölüm tarihlerinden sonraki dönemler için GSS primi kesildiği ortaya çıktı.

Ölen kişilere GSS primi tahakkuk ettirilmesi sonucu SGK'nın Alacaklar Hesabı'nın 2 milyon 380 bin 567 TL fazla gösterildiği vurgulandı.

BİLEREK YAPMIŞLAR

SGK Denetim Raporu'nda şu tespite yer verildi: “Söz konusu hatanın SGK'nın prim tahakkuk sisteminin MERNİS kayıtlarıyla karşılaştırılmasındaki sorunlardan doğduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, bir sağlık kurum veya kuruluşunda hayatını kaybeden kişiler için MEDULA Sistemi'nde kişinin vefat ettiği bilgisi yer almaktadır. Dolayısıyla, söz konusu kişilerin hayatta olmadıkları bilgisi SGK'nın kendi kayıtlarında da mevcuttur.

GSS prim tahakkuk sisteminin, hayatta olmayan kişilere prim tahakkuk ettirilmemesini sağlayacak şekilde düzenlenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.” SGK ise savunmasında, konu ile ilgili gerekli araştırma yaparak, program kaynaklı olduğunu düşündükleri sonlandırılmayan tescillerin olduğunu tespit ettiklerini, bu kayıtların tespiti sonrasında ilgili tescillerin ölüm tarihi itibarıyla sonlandırılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiğini ve bununla birlikte aynı hatanın oluşmaması için programda gerekli değişiklik çalışmalarının tamamlanarak hayata geçirildiğini bildirdi.

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