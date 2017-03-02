Bugünkü YENİÇAĞ »

SGK, prim ödemelerinin süresini uzattı

»
SGK, prim ödemelerinin süresini uzattı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalarda yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, “28 Şubat 2017 tarihinde, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur” denildi.

Açıklamada, “Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28/02/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 07/03/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” İfadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
SGK, prim ödemelerinin süresini uzattıSGK, prim ödemelerinin süresini uzattıBaşkanlık ekonomiyi nasıl etkiler?Başkanlık ekonomiyi nasıl etkiler?Dolar 3.70'i aştıDolar 3.70'i aştıAltını olanlar dikkat!Altını olanlar dikkat!Elektriğe zam gelecek mi?Elektriğe zam gelecek mi?Beyaz eşya rekor kırdıBeyaz eşya rekor kırdı6 bin Türk milyoner Türkiye’yi terk etti6 bin Türk milyoner Türkiye’yi terk ettiTrump konuştu dolar fırladıTrump konuştu dolar fırladıİŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ocak’ta patladıİŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ocak’ta patladı"2017'ye 115 bin turist kaybı ile başladık""2017'ye 115 bin turist kaybı ile başladık"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti