SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanı Ulukavak, "Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için siber güvenlik kümelenmesi modeli hayata geçirilecek. Kümelenme kapsamında siber güvenlik akademisi kurulacak." dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için siber güvenlik kümelenmesi modelinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Ulukavak, "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümelenme" ana temasıyla Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın 2. gününde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, siber olayların yüzde 80'inin basit uygulamalarla önlenebileceğini söyledi.

Milli yazılım ve donanımların geliştirilmesi için SSM olarak önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Ulukavak, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için siber güvenlik kümelenmesi modelinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bu konularla ilgili çalıştaylar düzenlediklerinin altını çizen Ulukavak, yol haritası belirlediklerini aktardı.

Ulukavak, oluşturulacak küme modeli için dünyadaki örnekleri incelediklerine işaret ederek, bu tür kümelenmelerin bir yapı tarafından yönetildiğini ifade etti.

Türkiye'de kurulacak kümenin büyük ihtimalle bir dernek tarafından yönetileceğini belirten Ulukavak, "Biz bir şirket tarafından da yönetilebileceğini düşündük ama firmalar, bu firmanın ileride kendilerine rakip olabileceğini söylediler." ifadesini kullandı.

Ulukavak, söz konusu kümelenme yapısında bir yönetim kurulu ve küme yönetim birimlerinin olacağını vurgulayarak, yönetim birimlerinin stratejik pazar geliştirme, insan kaynakları, hukuki işlemler ve belgelendirme gibi işlemlerde firmalara yardımcı olacağını aktardı.

Ulukavak, firmaların yetişmiş eleman alımında da sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek, kümelenme kapsamında bir siber güvenlik akademisi kurulacağını söyledi. Ulukavak, şunları kaydetti:

"Oluşturulacak olan kümelenme modeliyle, proje ürün organizasyonunun gerçekleştirilmesi yapılacak. Sonucunda bir ürün çıkacak. Ürünün hem yurt içinde hem de yurt dışında satılması için çalışacağız. Diğer bu alanlarda yapılan çalışmalar da var, bizim çalışmalarımız onları dışlamıyor. Firmalar arası iş birliği çalışmaları yapılacak. Tüm paydaşlarla yerli milli farkındalığı oluşturacak etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalarla var olan fonları, hem ulusal hem de uluslararası alanda kullanılacak şekilde etkin yönlendirme yapacağız."

Çalışmalarına kümenin nasıl işleyeceğine dair bilgilendirme portalı kuracaklarını bildiren Ulukavak, "Çalışmalarımızda kümeye dahil olacak firmaların başvuru şartlarını belirleyeceğiz." diye konuştu.