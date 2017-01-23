'Siber güvenlikte milli çözümler olmalı'

HAVELSAN Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. Özbilgin, "Siber güvenlikte milli çözümler olmadığı müddetçe güvenli ve güvende olmamız mümkün değil." dedi.

HAVELSAN Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, siber güvenlikte milli çözümlerin olmadığı müddetçe güvenli ve güvende olmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Yaşar Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ve HAVELSAN işbirliğiyle Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen "CySec 2017 Siber Güvenlik Konferansı"nda, sektör temsilcileri, dernekler, akademisyen ve öğrenciler buluştu.

Konferansın açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, dünyada, haftada ortalama 124 bin siber saldırı gerçekleştiğine dikkati çekerek, saldırıların sayısı kadar yarattığı hasarın parasal boyutlarının da ürkütücü olduğunu, yıllık 400 milyar dolarlık mali kaybın bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti.

HAVELSAN Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin de siber güvenlik alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sanayi ile akademi dünyasının teknoloji konusunda bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özbilgin, "Siber güvenlikte milli çözümler olmadığı müddetçe güvenli ve güvende olmamız mümkün değil. HAVELSAN, bu alanda yazılımlar üretiyor. Bu alanı ne kadar kendi yazılımlarımızla var edebiliriz, onun üzerine çalışıyoruz. Güvenlik duvarı, log analizi, veri sızıntısı önleme, siber tatbikat gibi milli ürünler geliştirilmeye devam ediyoruz. Şirketlere ve üniversitelere Ar-Ge desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.

"20 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var"

Doç. Dr. Özbilgin, nesnelerin internetinin gün geçtikçe hayata daha fazla girdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Nesnelerin internete bağlanmasıyla tehditlerin şekli değişti, hatta tehditlerin interneti bile diyebiliriz buna. Siber güvenlik burada ön plana çıkıyor. Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve onun güvenliği çok önemli. Bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de ve dünyada siber güvenlik alanında ciddi bir eleman açığı var. Ülkemizde 20 bin civarında siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. Dünyada ise 2 milyon uzman eksiği var. HAVELSAN olarak nitelikli insan kaynağı konusuna çok önem veriyoruz. Bu nedenle üniversitelerle olan işbirliklerini hem projeler hem de yeni uzmanlar yetiştirmek adına çok önemsiyoruz.

"YÜZDE ÜÇLÜK PAYIMIZI ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Bilgi Güvenliği Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Ünver, Türkiye'nin bankacılık sektöründe trojan saldırılarında hedef ülkeler arasında üçüncü, zararlı uygulama bulaşmış android uygulamalar sıralamasında 448 bin cihazla 5. sırada yer aldığını anlattı.

Elektronik ortamdaki büyüme nedeniyle tehdidin de arttığını, güvenlik önleminin alınmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"JP Morgan, 2017'de siber güvenlik pazarını 120 milyar dolar olarak ön görüyor. Türkiye siber güvenlik pazarının yüzde 97'si yabancıların elinde. Yaklaşık 1,5 milyar dolar siber güvenlik pazarımızda, Türkiye'nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Dışarıya 1,45 milyar dolar aktarıyoruz. Bu pazara ciddi yatırım ve ürün geliştirmek lazım."