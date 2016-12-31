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Siber saldırı altındayız!

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Siber saldırı altındayız!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, 15 Temmuz’dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, 15 Temmuz’dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Son dakika haberi: BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık  Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, "Saldırılar genel olarak, internetsitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.

Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını ifade ederken, tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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