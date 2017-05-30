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Şiddet, ihanet ve günah çıkarma

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Şiddet, ihanet ve günah çıkarma

Show tv’de yayınlanan ve 19 Haziran’daki bölümüyle final yapacağı açıklanan “İçerde” dizisi senaryo kurgusu açısından televizyon tarihimizin en başarılı işlerinden birisiydi. Burada tartışılacak bir durum yok. Ancak dizinin içerdiği aşırı şiddet, mafya polis ilişkilerinin iç içeliği, zaman zaman mafyaya sempati yaratmaya varan sahneler ve ihanet öğeleri hâlâ tartışmaya açık. Özellikle bu denli şiddet görüntüsüne gerek var mıydı, bu soruyu hep soracağız. Dizi, hem ekran başındaki seyirciyi, hem de sosyal medyayı yakaladı. Bunun yanı sıra bir sosyal sorumluluk projesinin de içinde yer aldı: Minik Kalpler İçerde. Bugünün çocuklarına umut olmak amacıyla yola çıkan bu projede, kahramanlarının giysileri satışa sunulacak ve gelir çocuklar için kullanılacak. Sanki günah çıkarma gibi bir durum. Çocukların asla izlememesi gereken bir dizi, çocuklar için proje üretiyor. Bardağa dolu tarafından bakmak bile çok zor

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