'Sigaraya Hayır' afişleri referanduma takıldı

Sağlık Bakanlığı'nın yeni önlemler aldığı “sigarayla mücadele” referanduma takıldı. Konya'da 'sigaraya hayır' afişleri referandum için yanlış algı oluşturur diyerek toplatıldı.

“Dumansız hava” kampanyasını desteklemek üzere bakanlığa bağlı Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bastırılan “Sigaraya Hayır” afiş ve broşürleri toplatıldı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; kentin çeşitli bölgelerinde ev ve işyerlerine dağıtılmaya başlanan ve panolara asılan afiş ve broşürlerde, şu ifadeler yer alıyordu: “Neyi kazanmak istediğinize karar verin… Çocuklarınızı zehirlemek ister misiniz? İktidarsız olmak ister misiniz? Tekerlekli sandalyede bir yaşam mı sürmek istersiniz? Kanser olmak ister misiniz? Kalp krizi geçirmek ister misiniz?. HAYIR diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız.” Ancak broşürler, “Hayır” ifadesi nedeniyle, referandumla bağlantı kurulup yanlış anlaşılacağı düşüncesi üzerine toplatıldı. Broşürlerin basımı da durduruldu. AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, “Broşürler önceden basılmış, yanlış anlaşılmaya neden olmaması için dağıtımı durduruldu” diye konuştu.