Bugünkü YENİÇAĞ »

'Sigaraya Hayır' afişleri referanduma takıldı

»
'Sigaraya Hayır' afişleri referanduma takıldı
Sağlık Bakanlığı'nın yeni önlemler aldığı “sigarayla mücadele” referanduma takıldı. Konya'da 'sigaraya hayır' afişleri referandum için yanlış algı oluşturur diyerek toplatıldı.

“Dumansız hava” kampanyasını desteklemek üzere bakanlığa bağlı Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bastırılan “Sigaraya Hayır” afiş ve broşürleri toplatıldı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; kentin çeşitli bölgelerinde ev ve işyerlerine dağıtılmaya başlanan ve panolara asılan afiş ve broşürlerde, şu ifadeler yer alıyordu: “Neyi kazanmak istediğinize karar verin… Çocuklarınızı zehirlemek ister misiniz? İktidarsız olmak ister misiniz? Tekerlekli sandalyede bir yaşam mı sürmek istersiniz? Kanser olmak ister misiniz? Kalp krizi geçirmek ister misiniz?. HAYIR diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız.” Ancak broşürler, “Hayır” ifadesi nedeniyle, referandumla bağlantı kurulup yanlış anlaşılacağı düşüncesi üzerine toplatıldı. Broşürlerin basımı da durduruldu. AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, “Broşürler önceden basılmış, yanlış anlaşılmaya neden olmaması için dağıtımı durduruldu” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteli kızlardan skandal kavgaÜniversiteli kızlardan skandal kavgaKılıçdaroğlu Sevgililer Günü'nü kutladıKılıçdaroğlu Sevgililer Günü'nü kutladı10 yılda 7 ameliyat ogeçirdi! Kanser değilmişsin dediler10 yılda 7 ameliyat ogeçirdi! Kanser değilmişsin dediler'Sigaraya Hayır' afişleri referanduma takıldı'Sigaraya Hayır' afişleri referanduma takıldıİrfan Değirmenci'nin yerine kim geçti?İrfan Değirmenci'nin yerine kim geçti?İşte referandum takvimiİşte referandum takvimiPKK operasyonu: 55 gözaltıPKK operasyonu: 55 gözaltıAnkara'da uyuşturucu operasyonuAnkara'da uyuşturucu operasyonuBeyaz Saray'da şok istifa!Beyaz Saray'da şok istifa!Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 14 02 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 14 02 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti