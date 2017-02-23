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Sigarayı bırakma yöntemleri

Sigarayı bırakma yöntemleri 1
Sigara bağımlılığı, fiziksel olduğu kadar psikolojik problemlere de zemin hazırlar. Sigara , önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Tüm dünyada her 5 ölümden 1 inde sigara sorumludur.
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