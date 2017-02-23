Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
Sigarayı bırakma yöntemleri
Sigara bağımlılığı, fiziksel olduğu kadar psikolojik problemlere de zemin hazırlar. Sigara , önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Tüm dünyada her 5 ölümden 1 inde sigara sorumludur.
1
14
BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 08 02 2017
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 17 01 2017
WhatsApp'ta Türklere özel emojoiler geliyor
İşte 21 maddelik Yeni Anayasa teklifi
Kategoriler
Güncel
Atatürk
Karikatür (Emre Ulaş)
Gazete Manşetleri
Spor
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Doktor Bahçeli'yi korkutan kaset...
"Semih Terzi hain dedi dondum kaldım"
AKP'de Ülkücüler 'Hayır' diyecek paniği!
Akşener İstanbul'dan 'hayır' diyecek
Atatürk'ün esgeri'ne sahip çıkmayan milletin hazin hikayesi!
CIA'nın "Gülen iade edilirse" araştırması!
Yandaş yazar AKP içindeki 'gizli hayırcıları' yazdı
Halaçoğlu: "İktidar savaş bahanesiyle referandumu iptal edebilir!"
Dervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdi
Regferandum paketleri ardı ardına açılıyor!
Özdağ: Arap PKK'sı kurulacak
Star ve NTV satılıyor mu?
Boy ölçüsü
Hapishaneler boşaltılıyor
Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı
Haber Scripti