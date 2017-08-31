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Siirt'te EYP'li saldırı

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Siirt'te EYP'li saldırı
Siirt'in Pervari ilçesi Doğan askeri üs bölgesinde mayın aramasında görevli zırhlı araca terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 12.30 sıralarında Siirt ili Pervari ilçesi Doğan askeri üs bölgesinden mayın aramasıyla görevlendirilen Zırhlı Kirpi araç ve içerisindeki piyade timine, bölücü terör örgütü mensuplarınca kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirilerek saldırı düzenlenmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı olmamıştır. Zırhlı kirpi araçta hafif hasar oluşmuştur.

Ayrıca aynı gün saat 08.30 sıralarında Siirt ili Pervari ilçesi Doğan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yapımı devam eden Van-Şırnak (Çemikari) karayolu çalışması için Gezer Tepe mevkiinde görevlendirilen Güvenlik Korucusu timi 1 adet uzaktan kumandalı pil düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) bulmuştur. Saat 16.30 sıralarında bulunan el yapımı patlayıcı maddeyi imha etmek üzere görevlendirilen Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi aynı bölgede 2 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı madde tespit etmiştir.

Olayın haber alınması ile birlikte tespit edilen bütün el yapımı patlayıcılar bomba imha ekipleri tarafından imha edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı bölgede bütün emniyet tedbirlerini yeniden gözden geçirerek, artırmıştır” denildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ettiği belirtildi. 

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